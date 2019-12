Wer neue Mandanten ansprechen will, stellt sich früher oder später folgende Fragen: Warum sollen diese ausgerechnet meine Kanzlei wählen? Was unterscheidet mich von den Kollegen im Ort? Was mache ich anders oder möglicherweise sogar besser? Und vielen Steuerberatern fällt es schwer, hier eine herausragende Besonderheit zu benennen.mehr