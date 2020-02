Schröder & Partner: Innovation ermöglichen

3 Fragen an Dennis Gebhard 1. Haufe: Was ist die Vision Ihrer Kanzlei? Gebhard: Wir sind schon mitten in der Umsetzung unserer Vision. Wir wollen unsere Kanzlei fließend zu einem Beratungsunternehmen transformieren. Das bedeutet für uns im ersten Schritt, Erfassungsprozesse auf einem Niveau zu digitalisieren und standardisieren, dass effektiv im Team mehr Zeit vorhanden ist, um Mandant*innen mehr zu beraten als in der Vergangenheit. Das ist für uns eine klare Voraussetzung. Nur wenn wir volldigital im Standardsteuerberatungsgeschäft unterwegs sind, haben wir genügend Kapazitäten für Beratung. Denn die Basis unserer Beratungsleistungen ist die klassische Steuerberatungskompetenz in Steuerfragen und im Rechnungswesen, die Basis für betriebswirtschaftliche und vermögensberaterische Ansätze sind. Unsere Beratung ist schon jetzt spezialisiert auf Themen wie Unternehmensnachfolge, Controlling und Beratung über das nackte Zahlenwerk hinaus. 2. Was macht Ihre Kanzlei zum idealen Ansprechpartner für Ihre Mandant*innen? Gebhard: Wir sind eine wirklich verlässliche Kanzlei. Durch unser QM und unsere Arbeitsweise stellen wir – beispielsweise mit unserem Vieraugenprinzip – nicht nur eine hohe fachliche Qualität sicher, sondern auch ein reibungsloses Zusammenarbeiten mit Mandantenunternehmen, das nicht durch Kapazitätsengpässe oder Bearbeiterwechsel bei uns spürbar beeinflusst ist. Wir bieten außerdem sehr gute, in der Praxis funktionierende Paketlösungen für unsere Mandant*innen, die beinhalten ein individuell gewünschtes Maß an Beratungsleistung mit dem entsprechenden persönlichen Kontakt. Außerdem haben wir die Idee, Sparringspartner unserer Mandant*innen für Digitalisierung sowie andere unternehmerische Fragen zu sein, umgesetzt. 3. Was macht die DNA Ihrer Kanzlei aus? Gebhard: Vor allem, dass wir unsere DNA mit allen in der Kanzlei entwickeln und leben. 2010 haben wir im Team das erste Mal unsere Leitsätze entwickelt und festgehalten, ein paar Jahre später auf den Prüfstand gestellt und aktualisiert. Wir denken, nur durch dieses gemeinsame Anpacken die PS für die Umsetzung auf die Straße zu bekommen.