AWV-Praxisleitfaden zu den GoBD aktualisiert

Die neue Version 2.1 des GoBD-Praxisleitfadens der Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V. (AWV) berücksichtigt aktuelle Änderungen aufgrund des Jahressteuergesetzes 2020.

Im Jahressteuergesetz 2020 wurde u. a. die Abgabenordnung dahingehend angepasst, dass die Führung und Aufbewahrung elektronischer Bücher und sonstiger erforderlicher elektronischer Aufzeichnungen durch den Wegfall des Antragserfordernisses für EU-Mitgliedstaaten erheblich erleichtert wird. Diese für die Praxis wichtige Änderung greift der Leitfaden in der neuen Version 2.1 auf. Insbesondere in Kapitel 4.4 "Wo ist aufzubewahren?" wird die Neuerung nun dargestellt.

Aktuelle Hilfestellungen für die Umsetzung der GoBD in die Praxis

Mit der Veröffentlichung des aktualisierten GoBD-Leitfadens sollen Unternehmen und deren steuerliche Berater eine aktualisierte Hilfestellung erhalten, um an den neuen GoBD-Regelungen möglichst rechtssicher zu partizipieren und bei Verschärfungen auf der sicheren Seite zu sein. Der AWV-Praxisleitfaden soll für ein besseres Verständnis der GoBD sorgen und hierfür konkrete Wege aufzeigen. Der Leser soll so in die Lage versetzt werden, qualifizierte Entscheidungen zur Umsetzung der GoBD zu treffen.

Die Publikation kann hier kostenfrei bestellt werden. Nach erfolgter Bestellung wird eine E-Mail mit dem Download-Link zur PDF-Datei verschickt.