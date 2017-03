04.12.2012 | Schweiz

Schweizer Steuerdaten-CD besonders ertragreich

Bild: Haufe Online Redaktion

Nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" scheint eine in Bochum analysierte Steuerdaten-CD Informationen über besonders hohe Schwarzgeldsummen deutscher Kunden der Schweizer Großbank UBS zu enthalten.

Die Staatsanwaltschaft habe bei der Auswertung "massive Steuerbetrügereien2 aufgedeckt, berichtet das Blatt in seiner Dienstagsausgabe.

Die CD enthalte nach einer ersten Bilanz Angaben zu rund 750 Stiftungen und 550 weiteren Fällen mit einem Gesamtanlagevolumen von umgerechnet rund 2,9 Milliarden Euro. Allein die Stiftungen sollen laut "Süddeutsche" 204 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben.

Die Staatsanwaltschaft Bochum war für eine Stellungnahme am Montagabend nicht zu erreichen. Nordrhein-Westfalen hat in den vergangenen Jahren mehrfach CDs mit Daten deutscher Bankkunden in der Schweiz angekauft, um Steuerhinterziehern auf die Spur zu kommen. Der Ankauf solcher gestohlener Daten ist jedoch umstritten.