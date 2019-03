Kampf gegen Steuerdumping in anderen EU-Staaten

Bild: Haufe Online Redaktion Die EU steht kurz vor der Einleitung eines Verfahrens gegen einzelne Mitgliedsländer

Die SPD-Bundestagsfraktion pocht auf umfassende Maßnahmen der neuen EU-Kommission gegen Steuerdumping in EU-Staaten. In Deutschland gebe es ein Defizit von 160 Milliarden Euro durch Gewinnverlagerung und Steuervermeidung, sagte Fraktionschef Thomas Oppermann am Samstag am Rande einer Klausurtagung der Abgeordneten in Berlin.