Zuständigkeit für Stundungen, Billigkeitsmaßnahmen etc.
Die gleich lautenden Ländererlasse regeln die Zuständigkeit für
- Stundungen nach § 222 AO und nach § 6 Abs. 4 AStG in der bis zum 30.6.2021 geltenden Fassung
- Billigkeitsmaßnahmen nach §§ 163, 227 AO, § 234 Abs. 2 und § 237 Abs. 4 AO
- Absehen von Festsetzungen nach § 156 Abs. 2 AO und Niederschlagungen nach § 261 AO sowie
- beim Verzicht auf Mittelbehörden (§ 2a FVG)
Die Zuständigkeit ist dabei auch an Betragsgrenzen geknüpft; so dürfen z. B. die Finanzämter in eigener Zuständigkeit Beträge bis zu 100.000 EUR zeitlich unbegrezt stunden, höhere Beträge nur bis zu 6 Monate. Mit Zustimmung der Oberfinanzdirektion (OFD) können bis zu 250.000 EUR zeitlich unbegrenzt gestundet werden, höhere Beträge nur bis zu 12 Monate. In allen übrigen Fällen ist die Zustimmung der obersten Landesfinanzbehörde erforderlich. Die v. g. Beträge sind gegenüber den Ländererlassen v. 5.7.2023 unverändert. Gleiches gilt für die Grenzbeträge bei den Billigkeitsmaßnahmen.
Hinweis: Die einzige Änderung gibt es bei Niederschlagungen nach § 261 AO. Hier ist erst ab Beträgen, die 250.000 EUR übersteigen, die Zustimmung der OFD einzuholen (bisher 125.000 EUR).
Darüber hinaus gibt es gemeinsame Regelungen für
- Zuständigkeitsgrenzen
- Ablehnung von Anträgen
- Vorlage von Anträgen
Auch diesbezüglich gibt es gegenüber den Vorgänger-Erlassen keine materiellen Änderungen.
Die Erlasse ergehen im Einvernehmen mit dem BMF und ersetzen die Erlasse vom 5.7.2023 (s. hierzu die Kommentierung).
Gleich lautende Ländererlasse v. 7.8.2025
-
Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
9.5605
-
0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
6.237
-
1. Neuregelungen ab 2023 und BMF-Schreiben
3.214
-
Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
2.774
-
Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
2.5736
-
Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
2.260
-
2. Voraussetzungen der Sonderabschreibung
1.612
-
Anhebung der Betriebsausgabenpauschale
1.3342
-
Steuerfreibeträge für kommunale Mandatsträger ab 2021
1.046
-
Betrieblicher Schuldzinsenabzug nach § 4 Abs. 4a EStG
1.041
-
Rechtzeitiger Antrag auf Freistellungsbescheinigung für Bauleistungen
05.08.2025
-
Änderung des Umwandlungssteuererlasses
04.08.2025
-
Anpassung der GoBD aufgrund gesetzlicher Änderungen
31.07.2025
-
Erprobungsprojekte zu Datenaustauschverfahren der Finanzverwaltung
25.07.2025
-
Vordruck für die Umsatzsteuer-Sonderprüfung
24.07.2025
-
BMF-Entwurf zur Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden
22.07.2025
-
Einkommensteuerliche Pflichten des Zwangsverwalters
18.07.2025
-
Anwendungsschreiben zur Mitteilungsverordnung ab 2025 geändert
18.07.2025
-
Lieferung von Holzhackschnitzeln als Brennholz
18.07.2025
-
Baden-Württemberg setzt "RaBe" zur Belegeinreichung ein
16.07.2025