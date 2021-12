Vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen

Die Reinvestitionsfristenfür Rücklagen für Ersatzbeschaffung wurden erneut vorübergehend verlängert.

Rücklage für Ersatzbeschaffung

Die Finanzverwaltung hat verkündet, dass bei Rücklagen für Ersatzbeschaffung folgendes gilt:

"Die in R 6.6 Absatz 4 Satz 3 bis 6, Absatz 5 Satz 5 und 6 sowie Absatz 7 Satz 3 und 4 EStR geregelten Fristen für die Ersatzbeschaffung oder Reparatur bei Beschädigung nach Bildung einer Rücklage nach R 6.6 Absatz 4 EStR verlängern sich jeweils um zwei Jahre, wenn die Rücklage ansonsten am Schluss des nach dem 29. Februar 2020 und vor dem 1. Januar 2021 endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre. Die genannten Fristen verlängern sich um ein Jahr, wenn die Rücklage am Schluss des nach dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 2022 endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre."

Das BMF-Schreiben v. 15.12.2021 ersetzt das BMF-Schreiben v. 13.1.2021 (vgl. Kommentierung).

BMF, Schreiben v. 15.12.2021, IV C 6 - S 2138/19/10002 :003