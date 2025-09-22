Verlängerung der Tarifermäßigung nach § 32c EStG
Mit dem Gesetz zur Verlängerung der Tarifermäßigung für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft wurde beschlossen, dass die Tarifermäßigung bis 2028 fortgeführt wird (vgl. News).
BMF-Schreiben zur Tarifermäßigung nach § 32c EStG
Die Finanzverwaltung erläutert in einem Schreiben, welche Zugangsvoraussetzungen gelten und wie die Tarifermäßigung zu ermitteln ist. Zudem wird auch dargelegt, wie eine Änderung einer gewährten Tarifermäßigung vorzunehmen ist.
