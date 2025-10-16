Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Unterhaltsaufwendungen: Personen im Ausland
Bild: Pexels Unterhaltsleistungen an Personen in Ausland können steuerlich ggf. berücksichtigt werden.

Die Finanzverwaltung bezieht Stellung zur Berücksichtigung von Aufwendungen für den Unterhalt von Personen im Ausland als außergewöhnliche Belastung nach § 33a Abs. 1 EStG.

Der Abzug von Unterhaltsleistungen nach § 33a Abs. 1 Satz 1 EStG in Form von Geldzuwendungen ist nur noch dann möglich, wenn die Zahlung des Unterhalts durch Banküberweisung auf ein Konto des Unterhaltsempfängers erfolgt. Dies wurde mit dem JStG 2024 klargestellt.

Unterhalt von Personen im Ausland

Die Finanzverwaltung hat ein Schreiben veröffentlicht, welches ab Veranlagungszeitraum 2025 anzuwenden ist und das Schreiben v. 6.4.2022 ersetzt. Es befasst sich insbesondere mit:

  • Unterhaltsempfänger
  • Feststellungslast / Beweisgrundsätze / Erhöhte Mitwirkungspflicht und Beweisvorsorge des Steuerpflichtigen
  • Allgemeiner Grundsatz zur Nachweiserbringung
  • Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit / Unterhaltserklärung
  • Unterstützung von Personen im erwerbsfähigen Alter (Erwerbsobliegenheit)
  • Nachweis von Geldzuwendungen für den Unterhalt
  • Aufteilung einheitlicher Unterhaltsleistungen auf mehrere Personen
  • Unterstützung durch mehrere Personen
  • Zeitanteilige Ermäßigung des Höchstbetrags
  • Anrechnung eigener Bezüge der unterhaltenen Personen
  • Abzugsbeschränkungen

BMF, Schreiben v. 15.10.2025, IV C 3 - S 2285/00031/001/024

Schlagworte zum Thema:  Unterhalt , Außergewöhnliche Belastung
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Finanzverwaltung
BMF: Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
Kinder und Vater zerschlagen Sparschwein

Die Finanzverwaltung gibt in einem Schreiben allgemeine Hinweise zur Berücksichtigung von Unterhaltsaufwendungen nach § 33a Abs. 1 EStG als außergewöhnliche Belastung.
Haufe Shop: Die Steuerberaterprüfung 2025
Die Steuerberaterprüfung 2025

Die Steuerberaterprüfung unterstützt bei der Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung. Sie vermittelt in kompakter und verständlicher Form den gesamten Stoff der schriftlichen Prüfung. Zu jedem Rechtsgebiet gibt es Tipps zum Klausuren-Know-how, also zu Klausuraufbau, Klausurtechnik und -taktik.
Berücksichtigung von Aufwendungen für den Unterhalt von Personen im Ausland als außergewöhnliche Belastung nach § 33 a Abs. 1 EStG
Berücksichtigung von Aufwendungen für den Unterhalt von Personen im Ausland als außergewöhnliche Belastung nach § 33 a Abs. 1 EStG

  BMF, Schreiben vom 6.4.2022, IV C 8 - S 2285/19/10002 :001 (DOK 2022/0025379), BStBl I 2022, 623 Überarbeitung des BMF-Schreibens vom 7. Juni 2010 (BStBl 2010 I S. 588) Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden ...

4 Wochen testen