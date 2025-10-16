Unterhaltsaufwendungen: Personen im Ausland

Die Finanzverwaltung bezieht Stellung zur Berücksichtigung von Aufwendungen für den Unterhalt von Personen im Ausland als außergewöhnliche Belastung nach § 33a Abs. 1 EStG.

Der Abzug von Unterhaltsleistungen nach § 33a Abs. 1 Satz 1 EStG in Form von Geldzuwendungen ist nur noch dann möglich, wenn die Zahlung des Unterhalts durch Banküberweisung auf ein Konto des Unterhaltsempfängers erfolgt. Dies wurde mit dem JStG 2024 klargestellt.

Unterhalt von Personen im Ausland

Die Finanzverwaltung hat ein Schreiben veröffentlicht, welches ab Veranlagungszeitraum 2025 anzuwenden ist und das Schreiben v. 6.4.2022 ersetzt. Es befasst sich insbesondere mit:

Unterhaltsempfänger

Feststellungslast / Beweisgrundsätze / Erhöhte Mitwirkungspflicht und Beweisvorsorge des Steuerpflichtigen

Allgemeiner Grundsatz zur Nachweiserbringung

Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit / Unterhaltserklärung

Unterstützung von Personen im erwerbsfähigen Alter (Erwerbsobliegenheit)

Nachweis von Geldzuwendungen für den Unterhalt

Aufteilung einheitlicher Unterhaltsleistungen auf mehrere Personen

Unterstützung durch mehrere Personen

Zeitanteilige Ermäßigung des Höchstbetrags

Anrechnung eigener Bezüge der unterhaltenen Personen

Abzugsbeschränkungen

BMF, Schreiben v. 15.10.2025, IV C 3 - S 2285/00031/001/024