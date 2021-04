Umsatzsteuer-Sonderprüfung 2020: Mehrergebnisse

Das BMF informiert, dass im Jahr 2020 durchgeführte Umsatzsteuer-Sonderprüfungen zu einem Mehrergebnis von rund 1,37 Mrd. Euro geführt haben.

Mehrergebnisse in Umsatzsteuer-Sonderprüfungen 2020

Das BMF weist darauf hin, dass in dem Mehrergebnis keine Ergebnisse aus der Teilnahme von Umsatzsteuer-Sonderprüfern an allgemeinen Betriebsprüfungen oder an den Prüfungen der Steuerfahndung enthalten sind und informiert über weitere statistische Daten:

So wurden im Jahresdurchschnitt 1.630 Umsatzsteuer-Sonderprüfer eingesetzt.

eingesetzt. 65.971 Umsatzsteuer-Sonderprüfungen wurden im vergangenen Jahr durchgeführt.

wurden im vergangenen Jahr durchgeführt. Im Schnitt führte jeder Prüfer 40 Sonderprüfungen durch und erzielte demnach ein durchschnittliches Mehrergebnis von rd. 0,84 Mio. EUR.

