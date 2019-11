Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: Niederlande

Das BMF weist darauf hin, dass Einzelunternehmen in den Niederlanden eine neue Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zugeteilt wird.

Neue Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ab 1.1.2020

In den Niederlanden registrierten Einzelunternehmern wird also eine neue Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) erteilt, die ab dem 1.1.2020 bei innergemeinschaftlichen Umsätzen verwendet werden muss. Das BMF weist darauf hin: "Ab dem 1. Januar 2020 müssen in Deutschland registrierte Unternehmer für alle innergemeinschaftlichen Umsätze mit einem in den Niederlanden registrierten Einzelunternehmer grundsätzlich dessen neue - ab dem 1. Januar 2020 gültige - niederländische USt-IdNr. verwenden."

Wurde bereits bisher eine USt-IdNr. an ein Einzelunternehmen in den Niederlanden erteilt, wird diese ab 1.1.2020 ungültig. Alle anderen niederländischen USt-IdNr. bleiben unverändert bestehen.

Aufbau der USt-IdNr.

Die Finanzverwaltung erklärt in einem aktuellen Schreiben, wie die neue USt-IdNr. aufgebaut ist: "Nach dem Länderschlüssel "NL" folgen 12 Stellen aus beliebig aufeinanderfolgenden Ziffern, Großbuchstaben sowie den Zeichen "+" und "*". Die Stellen 11 und 12 sind dabei immer Ziffern."

