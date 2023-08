Protokoll zur Änderung des DBA Österreich

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich mit der Republik Österreich auf eine Änderung des Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen verständigt.

Verständigung mit Österreich

Ein ensprechendes Änderungsprotokoll wurde am 21. August 2023 in Aschau im Chiemgau unterzeichnet. Das Protokoll zur Änderung des DBA wurde vom BMF veröffentlicht. Demnach wird der Titel des Abkommens wie folgt neu gefasst: "Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und zur Verhinderung der Steuerverkürzung und -umgehung". Auch die Präambel des Abkommens wird neu gefasst.

Änderungsprotokoll zum DBA

Das zehnseitige Protokoll führt zahlreiche weitere Änderungen auf, u.a.:

So wird in Art. 5 Abs. 4 bestimmt, was nicht als Betriebsstätte gilt (zum Beispiel Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden).

Art. 15 Abs. 6 wird neu gefasst. Es wird geregelt, dass Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden dürfen, wenn diese Person in diesem Vertragsstaat in der Nähe der Grenze ihren Hauptwohnsitz hat und ihre unselbständige Tätigkeit üblicherweise in der Nähe der Grenze ausübt.

Weitere Änderungen betreffen u.a.

Vergütungen von juristischen Person des öffentlichen Rechts

Vermeidung der Doppelbesteuerung durch Steueranrechnung

Besteuerung von Unternehmen

Definition "in der Nähe der Grenze" (Zone von je 30 Kilometern beiderseits der Grenze)

Aufhebung von Vorschriften

Ratifikation des Änderungsprotokolls

Das Änderungsprotokoll bedarf zu seinem Inkrafttreten noch der Ratifikation. Nach seinem Inkrafttreten in beiden Vertragsstaaten wird es ab dem 1. Januar des Kalenderjahres anzuwenden sein, das dem Jahr folgt, in dem das Änderungsprotokoll in Kraft getreten ist.

Das BMF weist jedoch darauf hin, dass die angepasste Grenzgängerregelung ab dem 1. Januar 2024 zur Anwendung kommt, auch wenn das Inkrafttreten des Protokolls später erfolgt.

BMF, Meldung v. 22.8.2023