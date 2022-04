Nennkapitalrückzahlungen durch Drittstaaten-Kapitalgesellschaften

Die Finanzverwaltung hat Stellung zur Rückzahlung von nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen und Rückzahlung von Nennkapital durch Drittstaaten-Kapitalgesellschaften bezogen.

Der BFH hat zur Anerkennung einer Einlagenrückgewähr aus Drittstaaten-Kapitalgesellschaften in mehreren Urteilen Stellung bezogen. So entschied der BFH mit Urteil v. 13.7.2016, VIII R 47/13, für die Rechtslage nach Einführung des § 27 Abs. 8 KStG, dass eine Einlagenrückgewähr auch von einer Gesellschaft getätigt werden kann, die in einem Drittstaat ansässig ist und für die kein steuerliches Einlagekonto nach § 27 KStG geführt wird.

Mit Urteil v. 10.4.2019, I R 15/16, hat der BFH diese Auffassung bestätigt und außerdem entschieden, dass zwar die Höhe des ausschüttbaren Gewinns einer Drittstaatengesellschaft nach dem jeweiligen ausländischen Handels- und Gesellschaftsrecht zu ermitteln ist, seine Verwendung und damit auch die (nachrangige) Rückgewähr von Einlagen jedoch der gesetzlichen Verwendungsfiktion des § 27 Absatz 1 Satz 3 und 5 KStG unterliegt.

Anwendung der BFH-Rechtsprechung und Nennkapitalrückzahlungen

Das BMF nimmt Bezug und äußert sich zur Anwendung der Rechtsprechungsgrundsätze, insbesondere zu

Drittstaaten

Nennkapitalrückzahlungen

Rückzahlung von nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen

BMF, Schreiben v. 21.4.2022, IV C 2 - S 2836/20/10001 :002