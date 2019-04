Nachträgliche Anschaffungskosten bei § 17 EStG

Das BMF bezieht Stellung zu der Frage, wann nachträgliche Anschaffungskosten in Fällen des § 17 EStG vorliegen.

Das BMF bezieht in einem Schreiben Stellung zur Behandlung nachträglicher Anschaffungskosten im Rahmen des § 17 Abs. 2 EStG.

Nachträgliche Anschaffungskosten

In dem Schreiben erläutert die Finanzverwaltung die Auswirkungen der Auswirkungen der BFH-Urteile v. 11.7.2017 (IX R 36/15), v. 6.12.2017 (IX R 7/17) und v. 20.7.2018 (IX R 5/15, vgl. Kommentierung), in welchen Fällen das BMF-Schreiben v. 21.10.2010 (IV C 6 - S 2244/08/10001, BStBl I S. 832) noch anzuwenden ist.

Eine ausführliche Kommentierung des BMF-Schreibens finden Sie in Kürze an dieser Stelle.

BMF, Schreiben v. 5.4.2019, IV C 6 - S 2244/17/10001