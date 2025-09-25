Mehr digitale Schreiben in Thüringen
Auch sonstige Schreiben über ELSTER
Steuerpflichtige und die Vertreter der steuerberatenden Berufe haben ab Ende September 2025 die Möglichkeit, sich verschiedene Dokumente, zum Beispiel Anschreiben zur Nachforderung von Unterlagen oder Nachfragen zu steuerlichen Sachverhalten, elektronisch vom Finanzamt in das ELSTER-Konto zusenden zu lassen. Das war bisher lediglich bei Steuerbescheiden möglich.
"Die Finanzämter können jetzt nicht mehr nur Steuererklärungen, Anschreiben und sonstige Dokumente von den Steuerpflichtigen digital erhalten, sondern auch Ausgangsschreiben selbst elektronisch übermitteln. Damit bauen wir wieder ein Stückchen mehr Bürokratie ab und sparen Papier und Zeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Schritt insbesondere in Steuerberaterkanzleien zu effizienteren Arbeitsabläufen führt", sagt Finanzministerin Katja Wolf. Durch elektronische Kommunikation sollen lange Postlaufzeiten vermieden werden.
Benachrichtung per E-Mail
Für jedes vom Finanzamt elektronisch bereitgestellte Dokument wird eine gesonderte Benachrichtigungs-E-Mail an den Steuerpflichtigen oder steuerlichen Vertreter versandt.
-
Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
8.1275
-
0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
5.200
-
Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
2.185
-
Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
2.0816
-
1. Neuregelungen ab 2023 und BMF-Schreiben
1.877
-
Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
1.475
-
2. Voraussetzungen der Sonderabschreibung
1.228
-
Anhebung der Betriebsausgabenpauschale
8272
-
Betrieblicher Schuldzinsenabzug nach § 4 Abs. 4a EStG
814
-
Pauschbeträge für Sachentnahmen 2023
790
-
Mehr digitale Schreiben in Thüringen
25.09.2025
-
Statistik über die Einspruchsbearbeitung in den Finanzämtern 2024
25.09.2025
-
Vordruckmuster für den Antrag auf Wohnungsbauprämie für 2025
25.09.2025
-
Hessische Finanzverwaltung arbeitet mit KI-Assistenten
25.09.2025
-
Neue DIP-Massendatenschnittstelle wird freigeschaltet
25.09.2025
-
Ihre Task Force lässt Influencer zittern
23.09.2025
-
Standardisierte Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen
23.09.2025
-
Verlängerung der Tarifermäßigung nach § 32c EStG
22.09.2025
-
Angabe von Rechnungspflichtangaben in anderen EU-Amtssprachen
19.09.2025
-
Neue Regeln zur Vorsorgepauschale beim Lohnsteuerabzug ab 2026
16.09.2025