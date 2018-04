Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Finanzverwaltung kann die elektronischen Formulare für die Körperschaftsteuererklärung 2017 erst Ende Juli (lt. Elster-Portal am 24.7.2018) zur Verfügung stellen. Da die reguläre Abgabefrist eigentlich Ende Mai abläuft, hat das BMF eine Sonderlösung:

Die Steuerpflichtigen haben bis zum 31.8.2018 Zeit, ihre Körperschaftsteuererklärung abzugeben. Außerdem darf die Erklärung auch in Papierform abgegeben werden (ebenfalls bis 31.8.2017), so das BMF in seiner Nachricht v. 12.4.2018.

Viele Änderungen im Aufbau der Formulare

Es hat fast schon Tradition, dass die Körperschaftsteuer-Formulare erst spät zur Verfügung stehen. Dass es dieses Mal besonders lange dauert, liegt an den vielen Änderungen im Aufbau der Formulare. Informationen zur Erstellung der Körperschaftsteuererklärung 2017 und zu den Änderungen in den Formularen bietet unser "Top-Thema Körperschaftsteuererklärung 2017".