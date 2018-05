Viele Betriebsprüfungen führen dazu, dass Unternehmen Steuernachzahlungen leisten müssen. Bild: Haufe Online Redaktion

Steuerfahnder und Betriebsprüfer in Hessen erzielten in 2017 Mehrergebnisse von 1,7 Mrd. EUR.

Der Jahresbericht 2017 der OFD Frankfurt wurde veröffentlicht. Dabei zeigt sich, dass nicht nur die Betriebsprüfer dafür sorgten, dass Recht und Gesetz eingehalten werden. So konnte die Steuerfahndung in Hessen 674 Millionen EUR aufdecken.

Ankauf und Auswertung der Panama Papers



In diesem Zusammenhang weist Finanzminister Schäfer auf Hessens Beteiligung an Ankauf und Auswertung der Panama Papers hin. Zudem weist das Hessische FinMin darauf hin, dass der Streitwert von aufgedeckten potentiellen Betrugsfällen, die noch in Bearbeitung sind, bei rund 800 Millionen EUR liegt.



Hessisches FinMin, Meldung v. 27.4.2018