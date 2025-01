Ob die Tätigkeit eines Steuerpflichtigen ertragsteuerlich als künstlerische und damit freiberufliche oder als gewerbliche Tätigkeit einzustufen ist, hat das Finanzamt nach den Grundsätzen des H 15.6 (Künstlerische Tätigkeit) EStH und den darüber hinaus von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen für die Beurteilung künstlerischer Tätigkeit zu entscheiden.

Dabei ist auf die tatsächlich ausgeübte Gesamttätigkeit abzustellen. Vorbildung (z. B. abgeschlossenes Hochschulstudium der entsprechenden Kunstrichtung), Presseveröffentlichungen und Kritiken in Kunstzeitschriften, Beteiligungen an Kunstausstellungen und die Mitgliedschaft in bestimmten Berufsverbänden können bei der Beurteilung von Bedeutung sein. Die Mitgliedschaft in einem Verband oder Bund reicht aber allein für die Anerkennung einer künstlerischen Tätigkeit nicht aus. Die Beiziehung von Sachverständigen ist nur erforderlich, wenn das Finanzamt wegen bestehender Zweifel an der künstlerischen Qualität der Tätigkeit nicht selbst entscheiden kann oder wenn der Steuerpflichtige dies aufgrund der ablehnenden Haltung des Finanzamts selbst wünscht.

Verfahren zur Feststellung der Künstlereigenschaft

Soweit die Beiziehung von Sachverständigen erforderlich ist, hat der Steuerpflichtige die Möglichkeit, sich an eine der nachstehend genannten Gutachterkommissionen zu wenden und sich von dieser ein Gutachten erstellen zu lassen.

Die Anschriften der – externen und vom BayLfSt unabhängigen – Kommissionen lauten:

Sparte Südbayern Nordbayern Malerei und Plastik Gutachterkommission für Malerei und Plastik

z. Hd. Herrn Helmut Kästl,

Hechenwanger Str. 8

86926 Greifenberg Gutachterausschuss für freischaffende Künstler P.A.

Berufsverband Bildender Künstler Nürnberg e.V.

Hirtengasse 3

90443 Nürnberg

Tel. 0911 2396884 Kunstgewerbe Prof. Karen Pontoppidan und

Prof. Markus Karstieß

an der

Akademie der Bildenden Künste

Akademiestraße 2

80799 München Gutachterausschuss für freischaffende Künstler P.A.

Berufsverband Bildender Künstler Nürnberg e.V.

Hirtengasse 3

90443 Nürnberg

Tel. 0911 2396884 Gebrauchsgrafik und Foto-Design Akademie an der Einsteinstraße

z. Hd. Herrn Wolfgang Baum

Einsteinstr. 42

81675 München Gutachterausschuss für freischaffende Künstler P.A.

Berufsverband Bildender Künstler Nürnberg e.V.

Hirtengasse 3

90443 Nürnberg

Tel. 0911 2396884 Musik Gutachterkommission für Musik

c/o Landesverband bayerischer Tonkünstler

z. Hd. Frau Prof. Dr. Inka Stampfl

Linprunstr. 16/Rgb.

80335 München Bereich Rock- und Popmusik:

Berufsfachschule für Musik Dinkelsbühl

Klostergasse 1

91550 Dinkelsbühl

Tel. 09851 5725-0



Andere Musikbereiche:

Hochschule für Musik Nürnberg

Am Katharinenkloster 6

90403 Nürnberg

Tel. 0911 231-8443

Anträge auf Begutachtung sind von den Steuerpflichtigen unmittelbar an diese Kommissionen zu richten. Im Übrigen kann der Nachweis der Künstlereigenschaft auch durch Gutachten anderer Personen oder Stellen geführt werden.

Die Finanzämter sind an die Gutachten zwar nicht gebunden, werden sie aber im Allgemeinen den steuerrechtlichen Entscheidungen zugrunde legen können, insbesondere dann, wenn die Konstitutivmerkmale des zu beurteilenden Begriffs "Künstlereigenschaft" im Gutachten ausreichend abgehandelt sind.

Die Mitglieder der Gutachterkommissionen verrichten ihre Tätigkeit ehrenamtlich, ggf. werden Aufwandsentschädigungen erhoben.

Ändert der Steuerpflichtige seine Tätigkeit oder sind Anhaltspunkte dafür gegeben, dass der Steuerpflichtige nicht mehr ausschließlich künstlerisch tätig ist, ist die Künstlereigenschaft neu zu prüfen.

