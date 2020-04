Corona: Lohnsteueranmeldungen verlängert

Lohnsteuer-Stundung: Corona-Krise: Lohnsteuer wird (vorerst) nicht gestundet

Aufgrund der Corona-Krise sorgen sich viele Mitarbeiter um ihren Arbeitsplatz und um die Auszahlung ihres Arbeitslohns. Bislang gilt: Wird Lohn gezahlt, so fällt auch unverändert Lohnsteuer an. Allerdings wird Arbeitgebern in einigen Bundesländern eine Fristverlängerung gewährt. Weiter