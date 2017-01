20.01.2017 | BMF

Mit dem BMF-Schreiben wird die Liste der im Inland ansässigen Unternehmer, die im entgeltlichen Luftverkehr überwiegend internationalen Luftverkehr betreiben, nach dem Stand vom 1.1.2017 veröffentlicht.

Die Liste tritt an die Stelle der Liste, die dem BMF-Schreiben vom 28.12.2015 beigefügt war.

Neu aufgenommen wurden die Firmen:

ACD Aviation GmbH, 44319 Dortmund,

AI-Services-GmbH, 85356 München-Flughafen,

Baden Aircraft Operations GmbH, 77836 Rheinmünster,

Jetcall GmbH & Co. KG, 65510 Idstein,

Small Planet Airlines GmbH, 10827 Berlin,

SUNDAIR GmbH, 18435 Stralsund,

Sylt Air GmbH, 25980 Westerland.

Gestrichen wurden die Firmen:

B-Air Charter GmbH & Co. KG, 70794 Filderstadt,

Condor Berlin GmbH, 12527 Schönefeld,

Dr.-Jet Air Ambulance GmbH & Co. KG, 71636 Ludwigsburg

Flair Jet Luftverkehrsgesellschaft mbH, 90607 Rückersdorf,

FSH Luftfahrtunternehmen, 04435 Schkeuditz,

ImperialJet Europe GmbH, 85399 Hallbergmoos.

Bei folgenden Firmen wurden deren Sitzverlegungen berücksichtigt:

Aerowest GmbH von 30669 Hannover nach 30855 Langenhagen,

Bertelsmann Aviation GmbH von 33142 Büren nach 33335 Gütersloh.

Bei folgenden Firmen wurde eine Anpassung der Schreibweise des Firmennamens an die entsprechende Eintragung im Handelsregister vorgenommen:

AirAlliance Express AG & Co.KG,

ATLAS AIR SERVICE Aktiengesellschaft,

Challenge-Air Luftverkehrsgesellschaft mbH,

Condor Flugdienst Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft,

FAI rent-a-jet Aktiengesellschaft,

Jet Aviation Business Jets Deutschland GmbH,

Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft,

Luxaviation Germany GmbH,

WDL Aviation GmbH & Co. Kommanditgesellschaft.

Außerdem wurde die Änderung der Firmenbezeichnung der Elytra Charter GmbH & Co. KG, Egelsbach in „Air X Charter (Germany) GmbH & Co. KG“ sowie der AirGo Flugservice GmbH & Co KG, Mainz in „AirGo Private Airline GmbH & Co. KG“ berücksichtigt.

BMF, Schreiben v. 17.1.2017, III C 3 - S 7155-a/15/10003