Datenschema der E-Bilanz-Taxonomien 6.10 veröffentlicht
Die modernisierten Standards betreffen insbesondere die in der Taxonomie enthaltenen Datenformate und Datenstrukturen.
Anwendung der Taxonomien
Die Finanzverwaltung weist darauf hin, dass die Taxonomien grundsätzlich für die Bilanzen der Wirtschaftsjahre zu verwenden sind, die nach dem 31.12.2026 beginnen (Wirtschaftsjahr 2027 oder 2027/2028). Entsprechend gelten sie für die in Rn. 1 des BMF-Schreibens v. 28.9.2011, BStBl 2011 I S. 855, genannten Bilanzen sowie für Eröffnungsbilanzen, sofern diese nach dem 31.12.2026 aufzustellen sind.
Nichtbeanstandungsregelung
In dem neuen BMF-Schreiben wird auf eine Nichtbeanstandungsregelung verwiesen: Demnach wird es nicht beanstandet, wenn die Taxonomien auch für das Wirtschaftsjahr 2026 oder 2026/2027 verwendet werden. Die Übermittlungsmöglichkeit mit diesen neuen Taxonomien wird für Testfälle voraussichtlich ab November 2026 und für Echtfälle ab Mai 2027 gegeben sein.
Die Änderungen der Taxonomien sind unter www.esteuer.de dokumentiert.
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Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
1.8575
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0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
1.046
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Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung aktualisiert
858
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Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
7226
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Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
690
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Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
622
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Steuerbefreiung von Bildungsleistungen
341
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Betrieblicher Schuldzinsenabzug nach § 4 Abs. 4a EStG
331
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Private Nutzung von (Elektro-)Fahrzeugen und Überlassung an Arbeitnehmer
285
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Steuerfreibeträge für kommunale Mandatsträger ab 2021
283
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Datenschema der E-Bilanz-Taxonomien 6.10 veröffentlicht
16.06.2026
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Finale Staatenaustauschliste 2026
10.06.2026
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Änderungen im Vorsteuer-Vergütungsverfahren zum 1.1.2026
09.06.2026
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Übereinkommen über die Kommission zur Beilegung internationaler Steuerstreitigkeiten
02.06.2026
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Neues DBA mit der Ukraine unterzeichnet
02.06.2026
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Haftung für Umsatzsteuer bei Internet-Handel
22.05.2026
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Umsatzsteuerbefreiung für Schönheitsoperationen
22.05.2026
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Sanierungsklausel nach § 8c Abs. 1a KStG
20.05.2026
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Zufluss bei verdeckter Einlage in eine Kapitalgesellschaft
19.05.2026
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Registrierung für Kryptowerte-Betreiber geöffnet
15.05.2026