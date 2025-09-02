Haufe Online Redaktion
Berlin: Elektronische Zustellung Körperschaftsteuerbescheide
Seuerbescheide können vermehrt auch elektronisch zugestellt werden.

Seit 1.9.2025 können in Berlin auch Körperschaftsteuerbescheide elektronisch zugestellt werden.

Zustellung von Steuerbescheiden

Die elektronische Zustellung über Elster ist bereits für die Steuerbescheide bei der Einkommensteuer und Gewerbesteuer möglich. Nun steht die Möglichkeit auch für die Körperschaftsteuer bereit. 

Einwilligung ist Voraussetzung

Der neue Onlineservice richtet sich laut Angaben der Berliner Verwaltung an Unternehmen und Angehörige steuerberatender Berufe. Diese können damit nun auch die Bescheide elektronisch erhalten. Voraussetzung für die Nutzung der elektronischen Zustellung ist eine Einwilligung.

SenFin Berlin, Meldung v. 29.8.2025

