Berlin: Elektronische Zustellung Körperschaftsteuerbescheide

Elektronische Zustellung von Körperschaftsteuerbescheiden in Berlin
Zustellung von Steuerbescheiden
Die elektronische Zustellung über Elster ist bereits für die Steuerbescheide bei der Einkommensteuer und Gewerbesteuer möglich. Nun steht die Möglichkeit auch für die Körperschaftsteuer bereit.
Einwilligung ist Voraussetzung
Der neue Onlineservice richtet sich laut Angaben der Berliner Verwaltung an Unternehmen und Angehörige steuerberatender Berufe. Diese können damit nun auch die Bescheide elektronisch erhalten. Voraussetzung für die Nutzung der elektronischen Zustellung ist eine Einwilligung.
