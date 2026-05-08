Wertsteigerungen des Anfangsvermögens durch Inflation während der Ehe werden bei der erbschaftsteuerlichen Zugewinnausgleichsforderung nicht berücksichtigt. Der darauf beruhende unechte Wertzuwachs wird durch Indexierung eliminiert. Das BMF hat daher in seiner Übersicht den Verbraucherpreisindex für das Jahr 2025 ergänzt.

Da das Anfangsvermögen im Laufe der Ehezeit allein aufgrund Inflation an Wert gewinnt, müssen auch für erbschaftsteuerliche Zwecke diese nur nominellen Steigerungen eliminiert werden (H E 5.1 (2) ErbStH 2019). Dazu wird das Anfangsvermögen der Ehegatten mit dem Lebenshaltungskostenindex zur Zeit der Beendigung des Güterstandes multipliziert und durch die für den Zeitpunkt des Beginns des Güterstandes geltende Indexzahl dividiert. Der Verbraucherpreisindex für das Jahr 2025 wird 121,9 angegeben.

Verbraucherpreisindex für Deutschland 2020 = 100 Jahre 1958 bis 1990 1958 22,0 1959 22,1 1960 22,4 1961 23,1 1962 23,3 1963 24,0 1964 24,6 1965 25,3 1966 26,2 1967 26,7 1968 27,0 1969 27,6 1970 28,5 1971 30,1 1972 31,8 1973 33,9 1974 36,3 1975 38,5 1976 40,1 1977 41,6 1978 42,7 1979 44,5 1980 46,9 1981 49,8 1982 52,5 1983 54,1 1984 55,5 1985 56,6 1986 56,6 1987 56,6 1988 57,5 1989 59,0 1990 60,6













Jahre ab 1991 1991 61,9 1992 65,0 1993 67,9 1994 69,7 1995 71,0 1996 72,0 1997 73,4 1998 74,0 1999 74,5 2000 75,5 2001 77,0 2002 78,1 2003 78,9 2004 80,2 2005 81,5 2006 82,8 2007 84,7 2008 86,9 2009 87,2 2010 88,1 2011 90,0 2012 91,7 2013 93,1 2014 94,0 2015 94,5 2016 95,0 2017 96,4 2018 98,1 2019 99,5 2020 100,0 2021 103,1 2022 110,2 2023 116,7 2024 119,3 2025 121,9











Hinweis: Berechnung des Vermögenszuwachses

Sind dem Anfangsvermögen Vermögensgegenstände nach § 1374 Abs. 2 BGB zuzurechnen, ist bei der Berechnung des Vermögenszuwachses der Kaufkraftschwund des Geldes seit dem Zeitpunkt des Erwerbs der Gegenstände zu berücksichtigen. In Fällen einer Hinzurechnung von Vermögensgegenständen zum Endvermögen nach § 1375 Absatz 2 BGB ist bei der Berechnung des Vermögenszuwachses der Kaufkraftschwund des Geldes seit dem Zeitpunkt der Minderung des Vermögens um die Gegenstände zu berücksichtigen.

BMF, Schreiben v. 23.2.2026, IV D 4 - S 3804/00005/006/002