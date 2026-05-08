Berechnung der Zugewinnausgleichsforderung nach § 5 Abs. 1 ErbStG
Da das Anfangsvermögen im Laufe der Ehezeit allein aufgrund Inflation an Wert gewinnt, müssen auch für erbschaftsteuerliche Zwecke diese nur nominellen Steigerungen eliminiert werden (H E 5.1 (2) ErbStH 2019). Dazu wird das Anfangsvermögen der Ehegatten mit dem Lebenshaltungskostenindex zur Zeit der Beendigung des Güterstandes multipliziert und durch die für den Zeitpunkt des Beginns des Güterstandes geltende Indexzahl dividiert. Der Verbraucherpreisindex für das Jahr 2025 wird 121,9 angegeben.
Verbraucherpreisindex für Deutschland
2020 = 100
Jahre 1958 bis 1990
1958
22,0
1959
22,1
1960
22,4
1961
23,1
1962
23,3
1963
24,0
1964
24,6
1965
25,3
1966
26,2
1967
26,7
1968
27,0
1969
27,6
1970
28,5
1971
30,1
1972
31,8
1973
33,9
1974
36,3
1975
38,5
1976
40,1
1977
41,6
1978
42,7
1979
44,5
1980
46,9
1981
49,8
1982
52,5
1983
54,1
1984
55,5
1985
56,6
1986
56,6
1987
56,6
1988
57,5
1989
59,0
1990
60,6
Jahre ab 1991
1991
61,9
1992
65,0
1993
67,9
1994
69,7
1995
71,0
1996
72,0
1997
73,4
1998
74,0
1999
74,5
2000
75,5
2001
77,0
2002
78,1
2003
78,9
2004
80,2
2005
81,5
2006
82,8
2007
84,7
2008
86,9
2009
87,2
2010
88,1
2011
90,0
2012
91,7
2013
93,1
2014
94,0
2015
94,5
2016
95,0
2017
96,4
2018
98,1
2019
99,5
2020
100,0
2021
103,1
2022
110,2
2023
116,7
2024
119,3
2025
121,9
Hinweis: Berechnung des Vermögenszuwachses
Sind dem Anfangsvermögen Vermögensgegenstände nach § 1374 Abs. 2 BGB zuzurechnen, ist bei der Berechnung des Vermögenszuwachses der Kaufkraftschwund des Geldes seit dem Zeitpunkt des Erwerbs der Gegenstände zu berücksichtigen. In Fällen einer Hinzurechnung von Vermögensgegenständen zum Endvermögen nach § 1375 Absatz 2 BGB ist bei der Berechnung des Vermögenszuwachses der Kaufkraftschwund des Geldes seit dem Zeitpunkt der Minderung des Vermögens um die Gegenstände zu berücksichtigen.
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