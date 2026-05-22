Umsatzsteuerbefreiung für Schönheitsoperationen
Schönheits-OP als Heilbehandlung
In seinen Urteilen v. 4.12.2014 (V R 16/12, V R 33/12) hat der BFH festgestellt, dass Schönheitsoperationen und ästhetische Behandlungen als Heilbehandlungen gelten können. Damit sind sie unter bestimmten Voraussetzungen von der Umsatzsteuer befreit. Das betrifft Fälle, in denen die Operation oder Behandlung aufgrund einer Krankheit, Verletzung oder eines angeborenen körperlichen Mangels erforderlich ist.
Die Voraussetzungen für die Umsatzsteuerbefreiung sind auch dann erfüllt, wenn bei der Behandlung ein "Schönheitsfehler" einer vorherigen medizinisch notwendigen Behandlung beseitigt werden soll (BFH, Urteil v. 19.3.2015, V R 60/14).
Erhöhte Nachweispflichten
Hierbei trägt der leistende Unternehmer die Feststellungslast. Er muss falls erforderlich anonymisierte Angaben zum Behandlungsfall vorlegen können.
Im Urteil v. 25.9.24 (X I R 17/21) hat der BFH diese Auffassung gefestigt und Dokumentations- und Nachweispflichten des medizinischen Fachpersonals betont. In einer ärztlichen Bescheinigung sind unter anderem nachzuweisen
- auf welcher Grundlage die fachliche Beurteilung erfolgt ist,
- welche Methode der Tatsachenerhebung angewandt wurde,
- Diagnose,
- Schweregrad der Erkrankung,
- Folgen der Erkrankung.
Änderungen im UStAE
Der UStAE wird entsprechend in den Abschn. 4.14.1 und 4.14.6 geändert:
- Definition, unter welchen Voraussetzungen ästhetische Operationen als Heilbehandlungsleistung zu werten sind (Abschn. 4.14.1 Abs. 4 Satz 5 ff. UStAE n. F.)
- Ergänzung, unter welchen Voraussetzungen keine Heilbehandlungsleistung vorliegt (Abschn. 4.14.1 Abs. 5 Nr. 8 UStAE n. F.)
- Definition, unter welchen Voraussetzungen ästhetische Operationen nicht zu den eng mit Krankenhausbehandlungen und ärztlichen Heilbehandlungen verbundenen Umsätzen gehören (Abschn. 4.16.1 Abs. 3 Nr. 6 UStAE n. F.)
Anwendungsregelung
Die Grundsätze des BMF-Schreibens sind auf alle offenen Umsätze anzuwenden.
BMF, Schreiben v. 21.5.26, III C 3 - S 7170/00085/004/035
-
Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
2.1645
-
0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
1.360
-
Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung aktualisiert
877
-
Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
8086
-
Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
759
-
Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
612
-
Private Nutzung von (Elektro-)Fahrzeugen und Überlassung an Arbeitnehmer
414
-
Betrieblicher Schuldzinsenabzug nach § 4 Abs. 4a EStG
413
-
Anhebung der Betriebsausgabenpauschale
3982
-
Steuerbefreiung von Bildungsleistungen
398
-
Haftung für Umsatzsteuer bei Internet-Handel
22.05.2026
-
Umsatzsteuerbefreiung für Schönheitsoperationen
22.05.2026
-
Sanierungsklausel nach § 8c Abs. 1a KStG
20.05.2026
-
Zufluss bei verdeckter Einlage in eine Kapitalgesellschaft
19.05.2026
-
Registrierung für Kryptowerte-Betreiber geöffnet
15.05.2026
-
Berechnung der Zugewinnausgleichsforderung nach § 5 Abs. 1 ErbStG
08.05.2026
-
Besteuerung außerordentlicher Einkünfte ab VZ 2025
07.05.2026
-
Reiseleistungen von Unternehmen mit Sitz im Drittland
06.05.2026
-
Haftung nach § 13c UStG bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts
05.05.2026
-
Umsatzsteuer bei der Vermittlung von Mehrzweck-Gutscheinen
04.05.2026