Bedeutung des OECD-Musterkommentars für die DBA-Auslegung

Welche Bedeutung hat der OECD-Musterkommentar für die Auslegung von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA)? Das BMF hat Stellung bezogen.

Der BFH befasste sich bereits mit Urteil v. 11.7.2018, I R 44/16, mit der Frage, welche Bedeutung der OECD-Musterkommentar für die Auslegung von DBA hat. Die Finanzverwaltung hat diese Thematik nun aufgegriffen und in einem Schreiben erläutert.

Inhalt des BMF-Schreibens

So wird beispielsweise klargestellt, dass der OECD-Kommentar - unter Berücksichtigung der in ihm enthaltenen Bemerkungen ("observations") der OECD-Mitgliedsstaaten - als ein widerlegliches Indiz für die Staatenpraxis der OECD-Mitgliedsstaaten bei der Auslegung der dem OECD-Musterabkommen entsprechenden Vorschriften ihrer DBA anzusehen ist. Die Finanzverwaltung gibt weitere Hinweise, so beispielsweise zum Hintergrund, wie der Kommentar erarbeitet wird und welche Fassung der Kommentierung anzuwenden ist.

Hinweis: In Kürze finden Sie an dieser Stelle eine Kommentierung des Schreibens.

BMF, Schreiben v. 19.4.2023, IV B 2 - S 1301/22/10002 :004