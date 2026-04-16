Steuerfreie Aufwandsentschädigungen aus öffentlichen Kassen
Die neuen Beträge im Überblick
Aufwandsentschädigungen, die aus öffentlichen Kassen gezahlt werden, sind nach § 3 Nr. 12 Satz 2 EStG steuerfrei.
Zur Erleichterung der Feststellung, inwieweit es sich um eine steuerfreie Aufwandsentschädigung handelt, sind in den LStR für ehrenamtlich tätige Personen steuerfreie Mindestbeträge definiert.
Die bislang geltenden Mindestbeträge werden rückwirkend zum 1. Januar 2026 angehoben:
- Der monatliche Mindestbetrag steigt von 250 EUR auf 275 EUR (R 3.12 Abs. 3 LStR).
- Der Tagessatz für gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeiten erhöht sich von 8 EUR auf 9 EUR (R 3.12 Abs. 5 Satz 1 LStR).
Erhöhung bereits vor Richtlinienänderung
Die Anhebung soll formell über eine Änderung der LStR umgesetzt werden. Das BMF-Schreiben stellt klar, dass gegen eine vorzeitige Anwendung der erhöhten Beträge bereits ab dem 1.1.2026 keine Bedenken bestehen.
Ziel sei es, nachträgliche Korrekturen bereits erstellter Lohnabrechnungen so weit wie möglich zu vermeiden.
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Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
3.3805
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0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
1.964
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Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
1.3196
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Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
1.103
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Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung aktualisiert
824
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Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
800
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Anhebung der Betriebsausgabenpauschale
6062
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Steuerfreibeträge für kommunale Mandatsträger ab 2021
459
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Private Nutzung von (Elektro-)Fahrzeugen und Überlassung an Arbeitnehmer
458
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Vereinfachungsregelung für Restaurantdienstleistungen
452
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Steuerfreie Aufwandsentschädigungen aus öffentlichen Kassen
16.04.2026
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Bruchteilsgemeinschaften als umsatzsteuerliche Unternehmer
15.04.2026
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Ermäßigter Steuersatz für Sudoku-Zeitschriften
15.04.2026
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Grundbesitz-Änderungen für Grundsteuer bis 30.4. mitteilen
14.04.2026
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Einer Einfuhr vorangehende Lieferungen von Gegenständen
10.04.2026
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Task Force zur Influencerbesteuerung in Thüringen
09.04.2026
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Teilabschlussbescheide für abgrenzbare Besteuerungsgrundlagen
08.04.2026
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Nichtsteuerbarkeit von Innenleistungen einer Organschaft
07.04.2026
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Vorsteuerabzug und unentgeltliche Wertabgabe
07.04.2026
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Senkung der Luftverkehrsteuer ab dem 1.7.2026
02.04.2026