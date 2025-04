Aufarbeitung von Daten zu Steueroasen in NRW

In NRW ermitteln das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität und die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Bochum gemeinsam gegen mutmaßliche Steuerhinterzieher. Die Beschuldigten sollen mithilfe von Offshore-Dienstleistern hohe Summen am Fiskus vorbeigeschleust haben.

Offshore-Firmen in Steueroasen

Mit Offshore-Firmen in Steueroasen sollen Vermögen verschleiert und Steuern in großem Stil hinterzogen worden sein. Dank umfangreicher Datensätze, die in den Besitz der Steuerfahndung gelangten, ermittelt das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) nun intensiv gegen Verdächtige aus NRW. Erste Durchsuchungen fanden bereits statt, weitere Maßnahmen folgen. Die Ermittlungen führt die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Bochum, die bereits Erfahrung aus früheren Steuerdaten-Verfahren hat.

"Die Auswertung der umfangreichen Daten aus unterschiedlichen Paketen ist für die Steuerfahndung ein Kraftakt, welcher kriminalistisches Gespür, Akribie und Geduld erfordert", erklärt Stephanie Thien, Leiterin des LBF NRW. "Diese Betrügereien zu Lasten der deutschen Steuergemeinschaft sind hochprofessionell und extrem trickreich aufgezogen."

FinMin NRW, Meldung v. 14.4.2025