Angabe von Rechnungspflichtangaben in anderen EU-Amtssprachen
Rechnungsangaben nach § 14 und § 14a UStG
Die Finanzverwaltung erläutert, dass für bestimmte Rechnungsangaben nach § 14 und § 14a UStG anstelle der deutschen Begriffe auch Formulierungen verwendet werden, die in anderen Amtssprachen für die Rechnungsangaben nach Artikel 226 MwStSystRL der jeweiligen Sprachfassung verwendet werden.
Begriffe in anderen EU-Amtssprachen
Im UStAE werden Anpassungen vorgenommen, insbesondere zu Begrifflichkeiten wie "Self-billing", "Reverse charge", "Margin scheme – Travel agents" für "Sonderregelung für Reisebüros", "Margin scheme – Second-hand goods" für "Gebrauchtgegenstände / Sonderregelung", "Margin scheme – Works of art" für "Kunstgegenstände / Sonderregelung" oder "Margin scheme – Collectors’s items and antiques" für "Sammlungsstücke und Antiquitäten / Sonderregelung".
In einer Anlage 8 zum UStAE werden in anderen Amtssprachen verwendete Begriffe für Rechnungsangabenaufgelistet.
Die Grundsätze des BMG-Schreibens sind auf alle offenen Fälle anzuwenden.
