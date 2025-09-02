AEAO wurde geändert

Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung
AEAO wurde angepasst
Die Änderungen enthalten Ausführungen zu
- § 146 Ordnungsvorschriften für die Buchführung und für Aufzeichnungen
- § 146a Ordnungsvorschrift für die Buchführung und für Aufzeichnungen mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme; Verordnungsermächtigung und
- § 147 Ordnungsvorschriften für die Aufbewahrung von Unterlagen
BMF, Schreiben v. 1.9.2025, IV D 2 - S 0316/00090/019/030
