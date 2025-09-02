Haufe Online Redaktion
AEAO wurde geändert
Bild: iStockphoto Unternehmen müssen Anforderungen durch Ordnungsvorschriften an ihre Buchführung erfüllen.

Die Regelungen des AEAO zu §§ 146, 146a, 147 und 147a wurden geändert und in einem BMF-Schreiben bekannt gegeben.

AEAO wurde angepasst

Die Änderungen enthalten Ausführungen zu 

  • § 146 Ordnungsvorschriften für die Buchführung und für Aufzeichnungen
  • § 146a Ordnungsvorschrift für die Buchführung und für Aufzeichnungen mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme; Verordnungsermächtigung und 
  • § 147 Ordnungsvorschriften für die Aufbewahrung von Unterlagen

BMF, Schreiben v. 1.9.2025, IV D 2 - S 0316/00090/019/030

Schlagworte zum Thema:  Abgabenordnung , BMF-Schreiben
