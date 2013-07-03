Arbeitsunfall: Unfallversicherung auch für Ferienjobs

Schüler und Studenten in Ferienjobs sind unfallversichert
Schüler und Studenten stehen beim Ferienjob unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Darauf weist die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) in Mannheim hin.
Arbeitsunfall von Ferienjobbern: Durchgangsarzt ist zuständig
Damit gelten für sie die gleichen Regeln wie für Angestellte: Hat ein Ferienjobber bei der Arbeit oder auf dem Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte einen Unfall, dann ist für ihn der sogenannte Durchgangsarzt (D-Arzt) die erste Anlaufstelle.
Meldepflichten bei Arbeitsunfällen von Aushilfen
Auch bei Aushilfen muss der Arbeitgeber einen Arbeitsunfall nach spätestens 3 Tagen der Berufsgenossenschaft melden. Diese steuert das Heilverfahren und trägt alle Kosten, die durch Heilbehandlung oder sonstige Ansprüche aus dem Arbeitsunfall entstehen. Die Berufsgenossenschaft kümmert sich wenn notwendig auch um die Rehabilitation und Wiedereingliederung. Den Arbeitsunfall können Sie mit einem Formular der Berufsgenossenschaft melden.
-
Wie wirkt sich Krankengeld auf die Rente aus?
1.587
-
Neue Arbeitsverhältnisse
751
-
Urlaub während Krankschreibung: Was ist zu beachten?
615
-
Entgeltfortzahlung und Krankengeld - unterschiedliche Berechnungen beachten
603
-
Einmalzahlungen und ihre Wirkung auf das Krankengeld
370
-
Ab Juli gilt eine neue Bescheinigung bei Erkrankung eines Kindes
343
-
Arbeitsunfähigkeit am Ende der Beschäftigung
326
-
Rechtmäßig auffordern: Krankenkassen müssen einiges beachten
313
-
Ab 2026 neue Vergütung nur bei mehr Leistungen für Patienten
269
-
Krankengeld können nicht nur Arbeitnehmer beanspruchen
265
-
Bürgergeld: Regelbedarfe 2026 bleiben unverändert
22.10.2025
-
Keine Altersrente für schwerbehinderte Menschen ohne Erfüllung der Wartezeit
22.10.2025
-
Bundesrat fordert weniger Bürokratie für Pharmaindustrie
21.10.2025
-
Mehr Leistungen und Flexibilität in Apotheken geplant
20.10.2025
-
KI-Einsatz und Gesundheit im Fokus
15.10.2025
-
Anpassung der Krankenhausreform beschlossen
13.10.2025
-
Sozialgericht erkennt Arbeitsunfall einer ehrenamtlichen Gassi-Geherin an
09.10.2025
-
Sozialversicherungswerte 2026: voraussichtliche Rechengrößen im Leistungsrecht
08.10.2025
-
Keine Kostenübernahme für Kryokonservierung von Eizellen vor Juli 2021
08.10.2025
-
Herausforderungen und Risiken in der Pflege
07.10.2025