Starker Anstieg von Endometriose-Diagnosen
Gab es im Jahr 2005 erst rund 230.000 Betroffene, waren es im Jahr 2024 bereits rund 510.000. Das geht aus dem aktuellen Arztreport der BARMER hervor, der heute in Berlin vorgestellt wurde.
Was ist Endometriose?
Bei der Endometriose handelt es sich um eine chronische, meist schmerzhafte Erkrankung, bei der Gewebe, welches der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutterhöhle wächst.
Durchschnittsalter bei Diagnose sinkt endlich
Laut Arztreport sank das Durchschnittsalter der erstmals von einer Diagnose betroffenen Frauen im Zeitraum von 2015 bis 2024 um 3,8 Jahre auf 37,4 Jahre. „Endometriose ist viel stärker im gesellschaftlichen Bewusstsein angekommen. Somit wird die Diagnose früher gestellt, und für die Frauen entfallen Jahre der Ungewissheit.
Passgenaue und langfristige Therapie wichtig für Endometriose-Patientinnen
Wichtig ist, dass die betroffenen Frauen rasch eine passgenaue und langfristige Therapie erhalten, die sich stets auch an den individuellen Umständen orientiert“, sagte Prof. Dr. med. Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der BARMER. Die Therapie müsse nicht nur die Symptome im Blick behalten, sondern auch mögliche Organschäden beispielsweise am Darm oder den Kinderwunsch betroffener Frauen berücksichtigen. Ziel sei, die Lebensqualität der Patientinnen zu verbessern. Das sehe auch die seit dem vergangenen Jahr aktualisierte Leitlinie zur Diagnostik und Behandlung der Erkrankung so vor.
Krankenhausbehandlungen steigen deutlich
Frauen profitierten vor allem dann von dem Fortschritt bei den früher gestellten Endometriose-Diagnosen, wenn ihnen zeitgleich auch wirksame und passgenaue Therapien angeboten werden könnten. Das sei auch deswegen von besonderer Bedeutung, da die Krankenhausbehandlungen seit dem Jahr 2005 um mehr als 80 Prozent auf rund 38.000 Fälle angestiegen seien. „Aufgrund der aktualisierten Leitlinie könnte sich die Anzahl der Krankenhausbehandlungen bei Endometriose in den kommenden Jahren verringern. Anstatt der Bauchspiegelung mit Gewebeentnahme sieht sie nicht-invasive bildgebende Verfahren zur Erkennung vor“, sagte Studienautor Prof. Dr. med. Joachim Szecsenyi vom Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen.
Endometriose-Patientinnen haben überdurchschnittlich oft Begleiterkrankungen
Laut Arztreport haben Frauen mit der Diagnose Endometriose deutlich häufiger Begleiterkrankungen, als es ihrem Alter entsprechend zu erwarten gewesen wäre. Besonders ausgeprägt zeigte sich dies bei Schmerzdiagnosen. Bauch- und Beckenschmerzen wurden mehr als doppelt so häufig dokumentiert. Ebenso fanden sich überdurchschnittlich oft Diagnosen wie Migräne sowie Muskel-Skelett-Erkrankungen. Zudem litten die betroffenen Frauen auch häufiger an depressiven Episoden und Angststörungen.
„Die Ergebnisse des Arztreports belegen zwar, dass mit Endometriose keine erhöhte Sterblichkeit ein-hergeht. Allerdings leiden die betroffenen Frauen unter einer hohen Krankheitslast. Deshalb ist eine ganzheitliche Therapie erforderlich, zu der auch eine engere Kooperation zwischen Schmerz- und Endometriosezentren gehört“, betonte BARMER-Chef Straub. Eine passgenaue Therapie könne dazu beitragen, dass sich die Erkrankung nicht unnötig verschlimmere und die Folgen besser bewältigt werden könnten.
Regionale Unterschiede
Diese Behandlung müsse unabhängig vom Wohnort geschehen. Allerdings gebe es hier spürbare regionale Unterschiede. Dem Report zufolge liege die niedrigste Erstdiagnoserate auf Bundeslandebene in Thüringen mit rund 20 Prozent unter Bundesdurchschnitt und die höchste im Saarland mit zirka 20 Prozent über Schnitt. Zudem werde Endometriose verstärkt in dicht und weniger in dünn besiedelten Regionen diagnostiziert. Auch diese Unterschiede zeigten, dass bei der Endometriose noch weitere Aufklärungsarbeit erforderlich sei. Es sei davon auszugehen, dass viele Frauen von der Erkrankung keine Kenntnis hätten, weil sie diese für Regelschmerzen hielten.
-
Sachbezugswerte 2026
2.9182
-
Wie wirkt sich Krankengeld auf die Rente aus?
1.313
-
Neue Arbeitsverhältnisse
782
-
Rentner im Minijob: Was zu beachten ist
7615
-
Urlaub während Krankschreibung: Was ist zu beachten?
718
-
Nachforderung von Sozialversicherungsbeiträgen bei Arbeitnehmenden
492
-
Datenübermittlung: Krankenkassen melden gezahlte Beiträge an das Finanzamt
438
-
Vorzeitiges Ende der Elternzeit bei neuer Schwangerschaft
4051
-
Entgeltfortzahlung und Krankengeld - unterschiedliche Berechnungen beachten
375
-
Einmalzahlungen und ihre Wirkung auf das Krankengeld
366
-
Starker Anstieg von Endometriose-Diagnosen
05.03.2026
-
Vertrauen in Pflegeversorgung schwindet – Mehrheit fordert Reformen
27.02.2026
-
Diskussionen über Krankenhausreform verzögern Abschluss der Gesetzespläne
25.02.2026
-
Sanktionen beim Bürgergeld treffen tausende Kinder in Deutschland
24.02.2026
-
Grüne bieten Zusammenarbeit für Sozialreformen an
20.02.2026
-
Antragsloses Kindergeld soll Eltern entlasten
20.02.2026
-
Elektronische Patientenakte bleibt hinter Erwartungen zurück
19.02.20261
-
Kein Bürgergeld für Studierende
17.02.2026
-
Streit um Betriebsprüfungen in Privathaushalten
13.02.2026
-
Mehrheit hält Sozialstaat für nicht finanzierbar
11.02.2026