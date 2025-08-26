Podcast: 5 Minuten Handelsvertreterrecht für Entscheider

Der Ausgleichsanspruch von Handelsvertreter oder Vertragshändler kann nicht wirksam ausgeschlossen werden. Aber sind vertragliche Regelungen wirksam, die den Anspruch an bestimmte Bedingungen knüpfen oder eine vom Gesetz abweichende Berechnung vorsehen? Und gibt es Ausnahmen?

5 Minuten Handelsvertreterrecht für Entscheider

Kompakt. Verständlich. Praxisnah. In „5 Minuten Handelsvertreterrecht für Entscheider“ beleuchtet Oliver Korte alle zwei Wochen ein prägnantes Thema aus dem Handelsvertreterrecht. Dieser Podcast richtet sich an Handelsvertreter und Unternehmen, die Handelsvertreter einsetzen, und bietet eine schnelle Orientierung in einem komplexen Rechtsgebiet.



Warum 5 Minuten?

Weil niemand Zeit für stundenlange juristische Diskussionen hat – und weil das Wesentliche oft in wenigen Minuten gesagt werden kann. Freuen Sie sich auf klare Einblicke und praxisnahe Tipps, die Sie direkt umsetzen können.



Neben dem juristischen Input gibt’s auch nützliche Hinweise zu ergänzenden Tools, wie dem Ausgleichsrechner, und exklusiven Einblicken in das Buch von Oliver Korte. Alles auf den Punkt, alles aus einer Hand.



Neue Folgen erscheinen alle zwei Wochen – hören Sie rein und bleiben Sie auf dem Laufenden!





