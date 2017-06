Vom Arbeitgeber an Arbeitnehmer gezahlte Vergütungen für Erfindungen oder Prämien für Verbesserungsvorschläge gehören in voller Höhe zum lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn. Es stellt weder eine Entlohnung für eine mehrjährige Tätigkeit noch eine Entschädigung dar, so das Finanzgericht Münster.Weiter