Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Wenden auf Kreuzung: Mitverschulden trotz Rotlichtverstoß
Bild: Stockdisc Der entgegenkommende Busfahrer übersah die rote Ampel

Die Linksabbiegerspur für ein Wendemanöver nutzen zu wollen, ist riskant. Kommt es zu einer Kollision, droht hier für den Wendefahrer eine Mitschuld. Selbst wenn das entgegenkommende Fahrzeug eine rote Ampel überfahren hat. 

Ein Autofahrer war mit seiner Mutter in Frankfurt unterwegs. An einer Ampel ordnete er sich auf der Linksabbiegerspur ein, hinter vier weiteren Fahrzeugen. Nachdem der Linksabbiegerpfeil auf Grün gesprungen war, fuhr er als fünftes Fahrzeug in die Abzweigung ein, wo er beabsichtigte zu wenden. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Bus. Bei dem Unfall wurde die Mutter des Klägers tödlich verletzt.  

Klagenden Autofahrer trifft Mithaftung 

Unstrittig war, dass der Busfahrer die Ampel bei Rot überfahren hatte. Strittig dagegen war die Schuldverteilung. Das LG hatte der Schadensersatzklage des Autofahrers überwiegend stattgegeben und die Schuld allein beim Fahrer des Busses verortet. Das OLG Frankfurt hingegen entschied, dass den klagenden Autofahrer eine Mithaftung von einem Fünftel treffe. 

Zu Lasten des beklagten Busfahrers wirke: 

  • dass die Ampel für den Bus unmittelbar vor der Kollision bereits mindestens seit 22 Sekunden auf Rot gestanden hatte, 
  • dass von einer ordnungsgemäßen Funktionsfähigkeit der Ampel ausgegangen werden konnte. Eine Fehlschaltung mit einem sogenannten feindlichen Grün konnte ausgeschlossen werden, da die Ampelanlage auf ihre Funktionsfähigkeit hin geprüft wurde, 
  • dass er mit leicht erhöhter Geschwindigkeit – konkret 58 km/h anstatt der zulässigen 50 km/h – gefahren sei. 

Zu Lasten des klagenden Pkw-Fahrers wirke hingegen: 

  • dass er die Linksabbiegespur dazu nutzen wollte, um zu wenden, 
  • dass er sich deshalb ungewöhnlich lang im Kreuzungsbereich mit seinem Fahrzeug aufgehalten habe – länger als 9 Sekunden. Das LG ging von einer normalen Aufenthaltsdauer von 4 bis 4,5 Sekunden aus, 
  • dass er die Kollision mit dem für ihn sichtbaren Bus bei rechtzeitigem Bremsen hätte vermeiden können, 
  • dass bei ihm von einem Gelblichtverstoß auszugehen sei. 

Gericht sieht 1/5 Mitschuld beim Autofahrer 

Bei der Abwägung der Verursachungsbeiträge ging das Gericht von einer Haftungsverteilung von vier Fünftel zu Lasten des Beklagten Busfahrers und von einem Fünftel zu Lasten des klagenden Pkw-Fahrers aus. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar. 


(OLG Frankfurt, Urteil v. 23.9.2025, 10 U 213/22) 

Schlagworte zum Thema:  Recht , Verkehrsunfall , Mitverschulden
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Strafrecht & öffentl. Recht
Deutsches Anwalt Office Premium: Die umfassende digitale Fachbibliothek
Deutsches Anwalt Office Premium

Neben 150 Fachbüchern, Zeitschriften und einer Entscheidungs-datenbank bietet diese Fachbibliothek nützliche Umsetzungshilfen für die tägliche Fallbearbeitung sowie ein umfassendes Fortbildungsangebot.
Machen Sie Ihre Kanzlei digital fit: Mit der Kanzleisoftware Advolux
Advolux

Mit der modernen Kanzleisoftware für Windows, Mac und Linux – auch in der Cloud – nutzen Sie die Vorteile der Digitalisierung für Ihre Kanzlei.
OLG Frankfurt: Rettungswagen im Einsatz – kein Freibrief fürs Überfahren einer roten Ampel
Krankenwagen

Fahrer von Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht und Martinshorn sind zwar grundsätzlich von der Straßenverkehrsordnung befreit. Trotzdem müssen sie vorsichtig sein, wenn sie zum Beispiel eine rote Ampel überfahren.
Optimal gestaltet: Schiedsverfahren in der Unternehmenspraxis
Schiedsverfahren in der Unternehmenspraxis

Im Fokus des Buches stehen die Gestaltung des gesamten Schiedsverfahrens, ​in der Praxis auftretende Probleme, ​Anforderungen an die Vertragsestaltung sowie praktikable Lösungen. Konkrete Handlungsanweisungen und Formulierungsvorschläge unterstützen die Parteien bei der praktischen Umsetzung. ​
AG Velbert 11 C 183/18
AG Velbert 11 C 183/18

  Tenor Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger zu 2) 1.060,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 07.09.2018 zu zahlen. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die ...

4 Wochen testen