Eilantrag auf Gewaltschutz noch nach 9 Monaten zulässig

Die besondere Interessenlage in Fällen häuslicher Gewalt kann auch 9 Monate nach der Tat noch die besondere Dringlichkeit für die Anordnung von Gewaltschutzmaßnahmen begründen.

Normalerweise erfordert ein Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz eine unverzügliche Geltendmachung in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem auslösenden Ereignis. Bereits ein Zuwarten von 4 Wochen kann zur Widerlegung der für ein Eilverfahren erforderlichen Dringlichkeit führen (OLG Brandenburg, Beschluss v. 26. 8. 2024,1 W 42/24; OLG Hamburg, Urteil v. 5.11.2024, 7 U 41/23). Bei Anträgen auf vorläufigen Rechtsschutz nach dem GewaltschutzG ist dies nach einer Entscheidung des OLG Frankfurt anders.

Antrag auf Gewaltschutz 9 Monate nach der letzten Tat

Im konkreten Fall hatte eine Ehefrau gegen ihren getrenntlebenden Ehemann einen Antrag auf einstweilige Anordnung nach dem GewaltschutzG gestellt. Den im September 2025 bei Gericht eingereichten Antrag begründete sie u.a. damit, ihr Ehemann habe sie im Dezember 2024 und im März 2025 gewürgt. Die letzte Tat lag damit zum Zeitpunkt der Einreichung des Gewaltschutzantrages ca. 9 Monate zurück.

Gewaltschutzantrag erstinstanzlich abgelehnt

Das erstinstanzlich zuständige Amtsgericht lehnte den Antrag der Ehefrau ab. Nach Auffassung des AG fehlte es an der für eine einstweilige Rechtsschutzmaßnahme erforderlichen Dringlichkeit. Die Ehefrau habe sich im September 2025 endgültig von ihrem Ehemann getrennt und lebe seitdem in einem Frauen-und Kinderschutzhaus. Der letzte Übergriff des Ehemannes liege mehr als 9 Monate zurück. Für eine Gewaltschutzmaßnahme im einstweiligen Rechtsschutzverfahren fehle es deshalb an den besonderen rechtlichen Voraussetzungen für ein Eilverfahren.

Gewalttätigkeiten des Ehemannes glaubhaft dargelegt

Mit ihrer gegen diese Entscheidung eingelegten Beschwerde hatte die Ehefrau beim OLG Erfolg. An dem Wahrheitsgehalt der Darstellung der von der Antragstellerin geschilderten Übergriffe ihres Ehemannes hatte das OLG keine Zweifel. Die Übergriffe seien durch zahlreiche Dokumente, Auszüge aus Tagebüchern, Briefe und Chat-Verläufe untermauert. Der Ehemann habe sich demgegenüber darauf beschränkt, das Vorbringen seiner Ehefrau ohne weitergehende Ausführungen zu bestreiten.

Dringlichkeit wird vermutet

Auch 9 Monate nach dem letzten Übergriff bejahte das OLG ein dringendes Bedürfnis der Antragstellerin für eine vorläufige Schutzmaßnahme. Nach der Rechtsprechung werde ein solches dringendes Bedürfnis grundsätzlich vermutet, wenn es zu einem gewalttätigen Übergriff gekommen ist. Eine zögerliche Antragstellung könne die vermutete Dringlichkeit allerdings widerlegen, insbesondere wenn aufgrund der Gesamtumstände das Interesse der Antragstellerin an einer vorläufigen Regelung nicht als besonders hoch erscheine.

Besondere Schutzbedürftigkeit der Opfer

Im konkreten Fall hielt das OLG die Dringlichkeit trotz des langen Zeitablaufs für nicht widerlegt. In familienrechtlichen Gewaltschutzverfahren muss nach der Entscheidung des OLG der besonderen Schutzbedürftigkeit von Opfern häuslicher Gewalt sowie der Lebensrealität in diesen Konstellationen Rechnung getragen werden. Es sei wissenschaftlich belegt, dass Opfer häuslicher Gewalt häufig erst nach längerer Zeit und wiederholten Misshandlungen den Mut aufbringen, eine Trennung vom Täter zu vollziehen und gerichtliche Schritte zur Erlangung eines Näherungsverbots einzuleiten.

Dringlichkeit durch weiteres Zusammenleben nicht widerlegt

Vor diesem Hintergrund bewertete das OLG auch den Umstand, dass die Antragstellerin nach den gewalttätigen Übergriffen des Ehemannes noch längere Zeit mit ihrem Mann zusammengelebt und diesem sogar noch „ihre Liebe bekundet“ habe, nicht als Hindernis für den angestrebten einstweiligen Rechtsschutz.

Gewaltopfer benötigen Zeit für angemessene Maßnahmen

Das OLG legte Wert auf die Feststellung, dass Opfer von Partnerschaftsgewalt häufig aus Scham, Angst, Schuldgefühlen und nicht zuletzt auch aus mangelndem Vertrauen in Polizei und Justiz vor rechtlichen Schritten zurückschrecken. Auch das psychische Abhängigkeitsverhältnis zum gewalttätigen Partner hindere oft die Einleitung der erforderlichen rechtlichen Schritte. Ein längeres Zuwarten bis zur Einleitung eines Rechtsschutzverfahrens dürfe deshalb nicht zur Unzulässigkeit des Eilverfahrens führen.

Gewaltschutzantrag erfolgreich

Im Ergebnis gab das OLG den Antrag der Ehefrau auf Anordnung eines Näherungs- und Betretungsverbotes trotz des längeren Zeitablaufes statt.





(OLG Frankfurt, Beschluss v. 19.1.2026, 1 UF 8/26)