Personenstandsgesetz: Reform ab 1.11.2022 in Kraft

Bild: Haufe Online Redaktion Über ein Verwaltungsportal können künftig Personenstandsdaten dem zuständigen Standesamt übermittelt werden

Ab 1.11.2022 treten wichtige Änderungen im Personenstandsrecht in Kraft. Das dritte Gesetz zur Änderung personenstandsrechtlicher Vorschriften (3. Personenstandsrechts-Änderungsgesetz) vom 19. 10.2022 (BGBl. 2022 I, 1744) wurde am 29.9.2022 vom Bundestag verabschiedet und vom Bundesrat am 7.10.2022 gebilligt. Ziel ist insbesondere, eine vereinfachte Kommunikation der Bevölkerung mit den Standesämtern zu gewährleisten. Ab November können Bürger und Bürgerinnen weitgehend ohne Vorlage von Papiernachweisen elektronisch mit den Standesämtern kommunizieren.