BU-Versicherung des Kind vor Sozialhilfeträger-Zugriff schützen?

Der Vater widerrief das Bezugsrecht der Tochter für die BU-Versicherung, der Sozialhilfeträgers forderte Auskehrung. Bild: Reiner Sturm ⁄ pixelio

Fließen Leistungen aus einer für ein Kind abgeschlossenen Berufsunfähigkeitsversicherung an die Eltern, statt direkt an das Kind, so schützt dies nicht vor dem Zugriff des Sozialhilfeträgers. Hier hatte der Vater für seine Tochter die BU-Versicherung abgeschlossen und berief sich, nachdem der Versicherungsfall eintrat, auf sein Recht, das Bezugsrecht auszuüben.