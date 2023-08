Sachenrechts-Durchführungsv... / § 11 Unterabschnitt 3 Schlußvorschriften

§ 11 Anwendungsregelung für Energieanlagen Die §§ 6 bis 10 sind von dem Tage an auf Energieanlagen anzuwenden, an dem in dem jeweiligen Land die Rechtsverordnung nach § 9 Abs. 11 Satz 2 des Grundbuchbereinigungsgesetzes in Kraft tritt.

