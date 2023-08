der Prüfling soll nachweisen, dass er in der Lage ist, a) Sachverhalte, insbesondere in den Bereichen des bürgerlichen Rechts sowie des Gesellschafts-, Wirtschafts- und Europarechts, rechtlich zu erfassen und zu beurteilen, b) Maßnahmen im Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsrecht vorzubereiten, durchzuführen und zu kontrollieren, c) fachkundliche Texte zu formulieren und zu gestalten;