LSG Nordrhein-Westfalen L 10 P 77/99

Entscheidungsstichwort (Thema) Pflegeversicherung. kein Anspruch auf Pflegegeld in voller Höhe bei Unterbringung in vollstationärer Pflegeeinrichtung. Anspruch auf Pflegegeld in anteiliger Höhe bei Unterbringung in stationärer Einrichtung iS von § 71 Abs ...

