Personenstandsgesetz / §§ 28 - 31 Abschnitt 1 Anzeige und Beurkundung

§ 28 Anzeige Der Tod eines Menschen muss dem Standesamt, in dessen Zuständigkeitsbereich er gestorben ist, 1. [1]von den in § 29 genannten Personen mündlich oder schriftlich, oder 2. von den in § 30 Abs. 1 ...

mehr

4 Wochen testen