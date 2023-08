Wenn Grundstücke unmittelbar nebeneinander an derselben Straße oder an demselben Wege liegen, so hat jeder Eigentümer an der Grenze zum rechten Nachbargrundstück einzufrieden. 2Rechtes Nachbargrundstück ist dasjenige, das von der Straße (dem Wege) aus betrachtet rechts liegt. 3Dies gilt auch für Eckgrundstücke, auch für solche, die an drei Straßen oder Wege grenzen.