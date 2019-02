Homeoffice darf nicht einseitig angeordnet werden

Bild: mauritius images / Westend61 / HuberStarke Nicht jeder ist begeistert von dem Angebot eines Homeoffice-Arbeitsplatzes

Der Fall mutet kurios an in Zeiten, in denen Flexibilität und Telearbeit bei Arbeitnehmern hoch im Kurs stehen. Aber tatsächlich gibt es das Direktionsrecht des Arbeitgebers nicht her, die Arbeit im Homeoffice anzuordnen, wenn der Mitarbeiter „nein“ sagt.