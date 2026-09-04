Die Fehlerbewältigungsorientierung stellt eine zentrale Rahmenbedingung für den Erfolg von handlungsorientierten Trainings dar und sollte daher durch gezielte Interventionen gefördert werden.

Bild: Haufe Online Redaktion/Bild KI-generiert Die Fehlerbewältigungsorientierung stellt eine zentrale Rahmenbedingung für den Erfolg von handlungsorientierten Trainings dar und sollte daher durch gezielte Interventionen gefördert werden.

Fehler zu machen ist menschlich. Menschen unterscheiden sich jedoch darin, wie sie mit Fehlern umgehen. Während einige Menschen Fehlern positiv gegenüberstehen und sie als Lernchance betrachten, fürchten andere die negativen Konsequenzen von Fehlern und versuchen, sie zu vermeiden. Diese unterschiedlichen Einstellungen und Verhaltensweisen im Umgang mit Fehlern werden als Fehlerbewältigungsorientierung bezeichnet (Rybowiak et al., 1999). Die Fehlerbewältigungsorientierung ist insbesondere für betriebliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen von Relevanz, etwa im Rahmen handlungsorientierter Trainings. Handlungsorientierte Trainings setzen den Fokus auf aktives Lernen statt passiver Wissensvermittlung und sind für betriebliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen ein zentraler Ansatz, um den Transfer des Gelernten vom Trainingskontext in den Arbeitsalltag zu fördern.

Handlungsorientierte Trainings können zur Vermittlung von verschiedenen Kompetenzen eingesetzt werden. Eine besondere Art von han...