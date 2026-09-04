Fehler zu machen ist menschlich. Menschen unterscheiden sich jedoch darin, wie sie mit Fehlern umgehen. Während einige Menschen Fehlern positiv gegenüberstehen und sie als Lernchance betrachten, fürchten andere die negativen Konsequenzen von Fehlern und versuchen, sie zu vermeiden. Diese unterschiedlichen Einstellungen und Verhaltensweisen im Umgang mit Fehlern werden als Fehlerbewältigungsorientierung bezeichnet (Rybowiak et al., 1999). Die Fehlerbewältigungsorientierung ist insbesondere für betriebliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen von Relevanz, etwa im Rahmen handlungsorientierter Trainings. Handlungsorientierte Trainings setzen den Fokus auf aktives Lernen statt passiver Wissensvermittlung und sind für betriebliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen ein zentraler Ansatz, um den Transfer des Gelernten vom Trainingskontext in den Arbeitsalltag zu fördern.
Handlungsorientierte Trainings können zur Vermittlung von verschiedenen Kompetenzen eingesetzt werden. Eine besondere Art von han...
Das Wissenschaftsjournal PERSONALquarterly ist die ideale Lektüre für alle Personalfachleute, die ihre Entscheidungen auf der Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse treffen wollen. Es veröffentlicht aktuelle Forschungsergebnisse aus allen Wissensgebieten, die für praktische Personalarbeit relevant sind.
-
Acht rettende Sätze für schwierige Gesprächssituationen
541
-
Workation und Homeoffice im Ausland: Was Arbeitgeber wissen müssen
202
-
BEM ist Pflicht des Arbeitgebers
184
-
Essenszuschuss als steuerfreier Benefit
177
-
Probezeitgespräche als Feedbackquelle für den Onboarding-Prozess
129
-
Mitarbeiterfluktuation managen
1094
-
Das sind die 25 größten Anbieter für HR-Software
89
-
Der große NLP-Bluff Teil I: Wie alles begann
888
-
Warum Offboarding an Bedeutung gewinnt
83
-
Studie offenbart zu wenige Strukturen beim Onboarding
66
-
"Wer entscheidet, macht Fehler" – Erwartungsmanagement und Grenzen der Fehlertoleranz
04.09.2026
-
Der Dominanz-Umleiter
04.09.2026
-
Die zehn größten Fehler im Umgang mit Gehalt
03.09.2026
-
Leadership als stärkster Transformationshebel
02.09.2026
-
Mit dem Fokus auf Skills Arbeit neu denken
02.09.2026
-
Factorial: "Kontext schaffen und mit KI automatisieren"
02.09.2026
-
KI verändert nicht nur Jobs. Sie verändert Organisationen.
01.09.2026
-
Frauengesundheit am Arbeitsplatz: Wechseljahre, Kinderwunsch und neue Benefits
01.09.2026
-
Unternehmen zahlten 2025 fast 86 Milliarden Euro für erkrankte Mitarbeitende
31.08.2026
-
Der Perspektiv-Shift
28.08.2026