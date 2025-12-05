Proaktive Arbeitsgestaltung in agilen Teams

Die Forschungsfrage des Beitrags lautet, wie sich die Nutzung agiler Arbeitspraktiken auf das Autonomieempfinden und proaktive Verhalten in Teams auswirkt. Die praktische Implikationen: Um proaktives Verhalten zu begünstigen, müssen Teams den Balanceakt zwischen Autonomie und Kontrolle meistern. Iterative Zielzyklen befördern Autonomieempfinden und Proaktivität; häufige iterative Koordinationsmeetings können allerdings sowohl Autonomieempfinden als auch Proaktivität einschränken.
Viele Unternehmen agieren in einem Kontext, der durch tiefgreifende gesellschaftliche Transformation geprägt ist. Herausforderungen im Zusammenhang mit Digitalisierung, Klimawandel und demografischem Wandel machen Proaktivität zu einer essenziellen Fähigkeit für das Überleben von Unternehmen. Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass Veränderungsmaßnahmen nur dann zu Verbesserungen in der Unternehmensleistung führen, wenn Mitarbeitende dazu befähigt werden, sich mit Eigeninitiative bei der Arbeit einzubringen (Baer/Frese, 2003). In Krisenzeiten besteht jedoch eine typische Managementreaktion darin, organisatorische Kontrollen zu verschärfen, wodurch Mitarbeitenden die Autonomie entzogen wird, die sie für proaktives Handeln benötigen. Der Anstieg von Kontrolle in Krisenzeiten wird gemeinhin als Mittel verstanden, um Unsicherheit zu bewältigen. Demnach stellt sich die Frage, auf welche Weise Unsicherheit so gemanagt werden kann, dass die Eigeninitiative von Mitarbeitenden gefördert und T...
-
Essenszuschuss als steuerfreier Benefit
653
-
Workation und Homeoffice im Ausland: Was Arbeitgeber wissen müssen
616
-
BEM ist Pflicht des Arbeitgebers
341
-
Das sind die 25 größten Anbieter für HR-Software
329
-
Probezeitgespräche als Feedbackquelle für den Onboarding-Prozess
296
-
Vorlage: Leitfaden für das Mitarbeitergespräch
277
-
Ablauf und Struktur des betrieblichen Eingliederungsmanagements
266
-
Acht rettende Sätze für schwierige Gesprächssituationen
202
-
Mitarbeiterfluktuation managen
1874
-
Der große NLP-Bluff Teil I: Wie alles begann
1778
-
Warum zu viel Harmonie die Produktivität zerstört
05.12.2025
-
Die richtigen Skills mobilisieren
04.12.2025
-
Personalabbau wegen Mindestlohnerhöhung
03.12.2025
-
Wie People Analytics echte Wirkung entfaltet
02.12.2025
-
Zeitfresser bAV: Wie HR-Teams unbemerkt in die Haftung rutschen
01.12.2025
-
Betriebliche Altersvorsorge im Reformmodus
01.12.2025
-
Wirtschaftskrise drückt Inklusion in deutschen Unternehmen
28.11.2025
-
MINT-Fachkräftemangel bleibt trotz Wirtschaftskrise hoch
27.11.2025
-
Tipp der Woche: Impulse für die "Arbeit an der Zukunft"
27.11.2025
-
Arbeitsplatzkultur und wirtschaftlicher Erfolg
26.11.2025