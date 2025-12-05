Proaktive Arbeitsgestaltung in agilen Teams

Die Forschungsfrage des Beitrags lautet, wie sich die Nutzung agiler Arbeitspraktiken auf das Autonomieempfinden und proaktive Verhalten in Teams auswirkt. Die praktische Implikationen: Um proaktives Verhalten zu begünstigen, müssen Teams den Balanceakt zwischen Autonomie und Kontrolle meistern. Iterative Zielzyklen befördern Autonomieempfinden und Proaktivität; häufige iterative Koordinationsmeetings können allerdings sowohl Autonomieempfinden als auch Proaktivität einschränken.

Viele Unternehmen agieren in einem Kontext, der durch tiefgreifende gesellschaftliche Transformation geprägt ist. Herausforderungen im Zusammenhang mit Digitalisierung, Klimawandel und demografischem Wandel machen Proaktivität zu einer essenziellen Fähigkeit für das Überleben von Unternehmen. Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass Veränderungsmaßnahmen nur dann zu Verbesserungen in der Unternehmensleistung führen, wenn Mitarbeitende dazu befähigt werden, sich mit Eigeninitiative bei der Arbeit einzubringen (Baer/Frese, 2003). In Krisenzeiten besteht jedoch eine typische Managementreaktion darin, organisatorische Kontrollen zu verschärfen, wodurch Mitarbeitenden die Autonomie entzogen wird, die sie für proaktives Handeln benötigen. Der Anstieg von Kontrolle in Krisenzeiten wird gemeinhin als Mittel verstanden, um Unsicherheit zu bewältigen. Demnach stellt sich die Frage, auf welche Weise Unsicherheit so gemanagt werden kann, dass die Eigeninitiative von Mitarbeitenden gefördert und T...