Inklusion von Autismus und ADHS gestalten

Menschen mit ASS oder ADHS begegnen Hindernissen in den Bereichen Rekrutierung und Selektion, Arbeitsumgebung und Unternehmenskultur sowie Lernen und Entwicklung. Welche Lösungen können Barrieren abbauen? Dem gehen Sebastian Gail und Katrin Böttcher.
Autismus-Spektrum-Störung (ASS) und Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) wurden lange defizitorientiert erforscht, wobei die Schwächen Betroffener im Vergleich zur neurotypischen Norm im Vordergrund standen. Diese Sichtweise verlagerte subtil die Verantwortung zur Anpassung auf die Betroffenen selbst (Doyle, 2020). Neuere Forschungen zeigen jedoch einen Paradigmenwechsel: Während Diskriminierungserfahrungen nach wie vor verbreitet sind (Cooper/Mujtaba, 2022), werden zunehmend auch die Stärken neurodivergenter Menschen empirisch erforscht – etwa detailorientierte, regelbasierte Denkstile bei ASS (Itzchak et al., 2013) oder divergentes Denken und kreative Schaffensprozesse bei ADHS (Sedgwick et al., 2019).
Trotz dieser Entwicklung besteht eine Forschungslücke: Die drei HR-Bereiche Rekrutierung und Selektion, Arbeitsumgebung und Unternehmenskultur sowie Lernen und Entwicklung sind bislang hinsichtlich Barrieren und Lösungen unzureichend erforscht. Diese Lücke erscheint b...
-
Essenszuschuss als steuerfreier Benefit
653
-
Workation und Homeoffice im Ausland: Was Arbeitgeber wissen müssen
616
-
BEM ist Pflicht des Arbeitgebers
341
-
Das sind die 25 größten Anbieter für HR-Software
329
-
Probezeitgespräche als Feedbackquelle für den Onboarding-Prozess
296
-
Vorlage: Leitfaden für das Mitarbeitergespräch
277
-
Ablauf und Struktur des betrieblichen Eingliederungsmanagements
266
-
Acht rettende Sätze für schwierige Gesprächssituationen
202
-
Mitarbeiterfluktuation managen
1874
-
Der große NLP-Bluff Teil I: Wie alles begann
1778
-
Warum zu viel Harmonie die Produktivität zerstört
05.12.2025
-
Die richtigen Skills mobilisieren
04.12.2025
-
Personalabbau wegen Mindestlohnerhöhung
03.12.2025
-
Wie People Analytics echte Wirkung entfaltet
02.12.2025
-
Zeitfresser bAV: Wie HR-Teams unbemerkt in die Haftung rutschen
01.12.2025
-
Betriebliche Altersvorsorge im Reformmodus
01.12.2025
-
Wirtschaftskrise drückt Inklusion in deutschen Unternehmen
28.11.2025
-
MINT-Fachkräftemangel bleibt trotz Wirtschaftskrise hoch
27.11.2025
-
Tipp der Woche: Impulse für die "Arbeit an der Zukunft"
27.11.2025
-
Arbeitsplatzkultur und wirtschaftlicher Erfolg
26.11.2025