Diskussion um deutschen Arbeitnehmerdatenschutz nach EuGH-Urteil

Wer über eine gute Datengrundlage verfügt und diese Daten zu lesen weiß, kann bessere Entscheidungen treffen. Doch ist das wirklich so? Und welche Daten haben wir eigentlich? Diesen Fragen gehen wir in unserer Reihe Data Date nach. Alle vier Wochen kurz nach der Mittagspause mit dem Impuls eines Special Guest und im Gespräch mit Ihnen. Den Auftakt macht Professorin Simone Kauffeld von der Technischen Universität Braunschweig am 6. September mit dem Thema "Transformation gestalten: VeränderungsMacher/-in" werden.

Weiter