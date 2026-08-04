Dialogische Kommunikation zeichnet sich durch zwei Prinzipien aus: ehrliche Transparenz und aktives Einbeziehen der Mitarbeitenden.

Bild: MiniSeries/GettyImages Dialogische Kommunikation zeichnet sich durch zwei Prinzipien aus: ehrliche Transparenz und aktives Einbeziehen der Mitarbeitenden.

In wirtschaftlich angespannten Zeiten rückt die Bedeutung von Performance Management wieder in den Fokus. Die zentrale Frage lautet jedoch nicht, ob Leistung gemanagt werden muss, sondern wie. So zeigt eine Metaanalyse von Neuber und Kollegen ("How work engagement relates to performance and absen­teeism: a meta-analysis”, 2022): Zwischen Engagement und Leistung besteht ein bedeutsamer positiver Zusammenhang von 0.48, der auf N = 139.182 basiert. Fakt ist also: Je höher das Engagement der Mitarbeitenden, desto höher die Leistung.

Engagement bedeutet in diesem Kontext, dass Mitarbeitende Hände, Kopf und Herz in ihre Arbeit einbringen. Nicht umsonst werden als High Performer oftmals Mitarbeitende verstanden, welche für ihre Arbeit und Projekte voller Leidenschaft brennen. Im Kontext des Performance Managements sollten Unternehmen somit das Ziel verfolgen, das Engagement der Belegschaft zu stärken. Hier spielen Mitarbeitergespräche (MA-Gespräche) als Instrumente des Performance Management e...