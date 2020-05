Bild: Katrin Binner Zur Wahrung der sozialen Distanz haben wir dieses Interview am Telefon geführt. Auch beim Fotoshooting wurde größtmöglicher Abstand eingehalten, die Vorbereitung des Shootings erfolgte mit Masken.

Therapeutische Runden anstelle von Beratungs­gesprächen erlebt der Unternehmensberater Michael Kramarsch, Managing Partner HKP Group, in Corona-Zeiten immer häufiger. Denn – so seine Überzeugung – das Pandemiemanagement geht in die falsche Richtung. Im Interview erklärt er, warum die deutsche Wirtschaft dringend Zuversicht braucht und Kostensparprogramme nichts nützen.