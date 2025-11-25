Überstunden bergen ein hohes Kostenrisiko für Unternehmen. Neue arbeitsrechtliche Entscheidungen schaffen zusätzliche Unsicherheiten. Ein Überblick beleuchtet die aktuellen Entwicklungen und zeigt auf, mit welchen Maßnahmen sich Arbeitgeber viel Ärger ersparen können.
Überstundenprozesse gehören zu den klassischen Streitfeldern im Arbeitsrecht. Besonders relevant wird das Thema in der Praxis meist dann, wenn das Arbeitsverhältnis ohnehin belastet oder bereits gekündigt ist. Die Streitlust auf Arbeitnehmerseite und damit die Wahrscheinlichkeit einer gerichtlichen Auseinandersetzung steigt, wenn an einer längerfristigen Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses kein Interesse mehr besteht. Für Arbeitgeber können solche Verfahren durchaus zur finanziellen Belastung werden. Aber auch ohne einen klagenden Arbeitnehmenden birgt der falsche Umgang mit Überstunden finanzielle Risiken. Grund genug, einen Blick auf die aktuelle Rechtsprechung zum Themenkomplex Überstunden zu werfen.
Eine jüngere Entscheidung wirft die Frage auf, ob mit Blick auf die immer noch recht neue Pflicht zur vollständigen Arbeitszeiterfassung möglicherweise Bewegung in die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast im Überstundenprozess kommt. Auch wenn das Bundesarbeitsgericht hier bisher ...
-
Entgeltfortzahlung: Wenn unterschiedliche Krankheiten aufeinander folgen
4.594
-
Wann Urlaubsverfall und Urlaubsübertragung möglich sind
4.5374
-
Zusatzurlaub bei Schwerbehinderung von Arbeitnehmenden
3.072
-
Wann müssen Arbeitgeber eine Abfindung zahlen?
1.8022
-
Wie Arbeitgeber in der Probezeit kündigen können
1.715
-
Urlaubsanspruch bei Arbeitgeberwechsel richtig berechnen
1.58316
-
Arbeiten über die Regelaltersgrenze hinaus
1.482
-
Nebenjob: Was arbeitsrechtlich erlaubt ist
1.422
-
Arbeitszeitkonto: Diese rechtlichen Vorgaben gelten für Arbeitgeber
1.342
-
Wie sich die Zeitumstellung auf Arbeitszeit und Vergütung auswirkt
1.311
-
EU-Kommission will zentrale Regelungen des AI Acts verschieben
24.11.2025
-
Wichtige Änderungen zum Jahreswechsel für HR
24.11.2025
-
Tarifnorm diskriminiert befristet Beschäftigte
20.11.2025
-
Dienstwagen erfüllt Mindestlohnanspruch nicht
19.11.2025
-
Streit um Abschaffung einer bezahlten Frühstückspause
17.11.2025
-
Vorsicht bei Weihnachtsgeschenken von Geschäftspartnern
14.11.2025
-
Unternehmen müssen geschlechtsneutrale Vergütung systematisch belegen
13.11.2025
-
EU darf keine Mindestlohn-Kriterien vorgeben
11.11.2025
-
EuGH erklärt Bestimmungen der EU-Mindestlohnrichtlinie für nichtig
11.11.2025
-
Was Arbeitgeber beim Zugang von Kündigungen beachten müssen
10.11.2025